Сундбю: мы забываем, что Большунову всего 22

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю выразил восхищение результатами россиянина Александра Большунова.

«Мы забываем, что Большунову всего 22. Он бегает так, словно ему 28-29, и он уже на пике карьеры. Он выступает просто исключительно. Как противостоять ему в ближайшие пять лет? Я не могу сказать», — приводит слова Сундбю NRK.

Накануне стало известно, что Сундбю не выступит на заключительном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада), который пройдёт в Квебеке с 22 по 24 марта. На чемпионате мира в Зеефельде норвежец завоевал золото в гонке на 15 км классическим стилем и эстафете, а также и бронзу в скиатлоне.

Благодаря победе в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) Большунов сократил отставание от норвежца Йоханнеса Клебо в общем зачёте до 14 очков.