Норвежский эксперт — о Большунове: то, что мы видим сейчас, это только начало

Эксперт норвежского телеканала NRK Фредрик Аукланд оценил потенциал российского лыжника Александра Большунова. В общем зачёте Кубка мира 22-летний спортсмен идёт вторым, отставая на 14 очков от представителя Норвегии Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

«Норвежским лыжникам нужно продолжать активно тренироваться, потому что так же делает Большунов. Он может выступать на различных дистанциях. Он — будущее лыжных гонок. То, что мы видим сейчас, это только начало», — приводит слова эксперта NRK.

Большунов — четырёхкратный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнхчане (Южная Корея), четырёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года в Зеефельде (Австрия).

Заключительный этап Кубка мира пройдёт в Квебеке (Канада) 22-24 марта.

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