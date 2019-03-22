Норвежцы пошли на компромисс ради выхода Клебо в полуфинал спринта в Квебеке

Тренер спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен признался, что вынужден был применить командную тактику, чтобы гарантировать Йоханнесу Клебо выход в полуфинал спринта на финальном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада). Дело в том, что итальянец Федерико Пеллегрино и россиянин Александр Большунов выбрали тот же четвертьфинальный заезд, что и Клебо. Монсен тут же сориентировался и велел подопечным заявиться в тот же заезд, чтобы помочь Клебо выиграть.

«Мы не ожидали, что Большунов и Пеллегрино будут искать борьбы, зная, что Йоханнес выбрал этот заезд. Наша тактика в ответ на это была в том, чтобы поместить в этот забег больше наших лыжников, чтобы постараться победить. У Иверсена и Голберга не было выбора. Мы должны были пойти на компромисс», — приводит слова Монсена NRK.

Большунов стал третьим, после Клебо и Пеллегрино, что не помешало ему выйти в полуфинал как «лаки лузеру». Также в полуфинал вышел Андрей Мельниченко, которому теперь предстоит бежать с Клебо и Пеллегрино.