Завьялова: Белорукова ничего не сломала шведке, её особо не за что наказывать

Двукратная чемпионка мира в лыжных гонках Ольга Завьялова прокомментировала инцидент, произошедший в четвертьфинале женского спринта на этапе Кубка мира в Квебеке (Канада) между Юлией Белоруковой и шведкой Фридой Карлссон. После контактной борьбы на трассе россиянка нанесла оппонентке умышленный удар палкой.

«Я просматривала этот момент на видео. По ходу гонки всегда присутствуют эмоции. У Юли был простор с правой стороны. Она могла обойти и не лезть под палки. Ситуация двоякая: вроде и ударила, а ударила по палке и дисквалифицировать особо не за что. Стукнула по палке, но ничего же не сломала, а то, что шведка шла с размахом — это особенности техники. Я не думаю, что она специально эти палки раскидывала.

Могла ли совладать с эмоциями? Тяжело сказать. Это всё с опытом приходит. Когда ты бежишь в пылу гонки, всегда присутствуют эмоции. Я тоже когда бегала, мне однажды шведка прыгнула на лыжи, и я оттолкнула её в сторону, потому что там реально было некуда больше деваться. Она просто на лыжи прыгала и всё. Что мне оставалось делать? На лыжне не контролируешь себя…

Отменят ли дисквалификацию? Вряд ли. С другой стороны, зачем палками махать? Так получилось, но я не понимаю, почему она бросила бороться. Дальше бы бежала и боролась. Вот это мне было непонятно», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

В своём четвертьфинальном забеге Белорукова финишировала последней. Позже она была дисквалифицирована за неспортивное поведение. Весь пьедестал почёта в финале спринта заняли представительницы Швеции. Первой стала Стина Нильссон, второй — Мая Дальквист, третьей — Йонна Сундлинг.