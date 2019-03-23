Протест на дисквалификацию Белоруковой отклонён

Российская лыжница Юлия Белорукова начнёт масс-старт на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке с 30-й позиции и трёхминутным отставанием, сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Протест российской стороны на дисквалификацию Белоруковой отклонили.

Напомним, вчера Белорукова финишировала шестой в четвертьфинале спринта и не смогла квалифицироваться в следующую стадию. По итогам гонки она была дисквалифицирована за то, что на дистанции ударила палкой шведку Фриду Карлссон.

«Отклонили протест. Сегодня Белорукова стартует 30-я, с трехминутным отставанием», — цитирует Вяльбе телеканал «360».



Масс-старт классическим стилем на 10 км начнётся в 16:15 по московскому времени.