Клебо: круче всего было видеть, как Харви обходит русского парня

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем в финале Кубка мира в Квебеке. Второе место занял канадец Алекс Харви, третье — россиянин Александр Большунов.

«Это была крутая гонка. Большунов и Харви здорово выступили, особенно Большунов. На втором круге я почувствовал, что темп позади довольно высок, поэтому подпустил соперников к себе, а когда увидел, что они поравнялись со мной, решил остаться позади. Тактика сработала довольно хорошо. Но круче всего было видеть, как Харви обходит русского парня, это было потрясающе.

Здорово снова увидеть Харви на подиуме. Я очень рад за него, и для меня было важно, чтобы он обогнал Большунова. Я поблагодарил его после гонки. Думаю, он был счастлив, он так сказал", — цитирует Клебо fasterskier.com.