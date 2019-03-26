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Вяльбе: пусть бог даст Большунову возможность отыграть всё на Олимпийских играх

Вяльбе: пусть бог даст Большунову возможность отыграть всё на Олимпийских играх
Другие / Лыжный спорт

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление россиян в завершившемся сезона. Александр Большунов и Наталья Непряева заняли второе место в мужском и женском общих зачётах Кубка мира соответственно.

«Это был самый стабильный сезон за долгие годы. С первого до последнего этапа почти в каждой гонке мы боролись за медали. За первое место в общем зачёте давно не было такой интриги. У нас только Саша Легков завоёвывал „Малый хрустальный глобус“, Устюгов один год был близок к этой цели, и всё. В этом же году и Непряева, и Большунов претендовали на первое место в общем зачёте. Женщины вообще поднялись на огромное количество ступеней вверх, а в лице Большунова мы получили спортсмена, способного на долгие годы составить конкуренцию норвежцам. Да, в этом году он остался без золота чемпионата мира, но все видят его старание, и пусть бог даст ему возможность отыграть всё на Олимпийских играх», — цитируют Вяльбе «Известия».

В общем зачёте Кубка мира победили представители Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо и Ингвильд Флугстад Эстберг.

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