Легков: в отличие от меня, Большунов ещё и в спринте неплох

Олимпийский чемпион в лыжной гонке на 50 км, серебряный призёр в эстафете Александр Легков оценил выступление в сезоне Александра Большунова.

«Большунову сейчас нет равных в беге на длинные дистанции, что он доказал в недавнем марафоне на этапе в Хольменколлене, выиграв его на территории своих основных конкурентов. Он даже на чемпионате мира взял серебро в этой дисциплине, хотя только в последний момент решился выйти на трассу, а до этого отказался выступать, слабо оценив своё функциональное состояние. Поэтому Сашин „Малый хрустальный глобус“ закономерен.

Но, в отличие от меня, он ещё неплох и в спринте, коронной дисциплине для победившего в Кубке мира Йоханнеса Клебо. Поэтому шансы бороться с норвежцами в будущем у Большунова очень хорошие", — приводят слова Легкова «Известия».

В общем зачёте Кубка мира победил норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, Большунов стал вторым.