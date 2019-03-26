Зимятов: без специальной группы мы так и будем вторыми-третьими в спринте

Четырёхкратный олимпийский чемпион, советский лыжник Николай Зимятов высказался о необходимости восстановления спринтерской группы в сборной России.

После Олимпийских игр в Сочи спринтерская группа под руководством Юрия Каминского была ликвидирована. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила решение потерей актуальности спринтерских групп, потому что многие лыжники являются универсалами.

«С Еленой Вяльбе мы расходимся во мнении, я за то, чтобы создать спринтерскую группу. Такая практика есть в лёгкой атлетике, в конькобежном спорте, в велоспорте: там спортсмены разделяются на спринтеров и стайеров. В лыжах у нас есть свои наработки, есть опыт. Всё большие результаты в спринте у нас связаны с работой тех команд. Без спринтерских групп мы так и будем вторыми-третьими в спринте», — цитирует Зимятова ТАСС.