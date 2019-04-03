Вяльбе: если Губерниев готов опровергнуть слова Путина, я буду на его стороне

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о конфликте с телекомментатором Дмитрием Губерниевым.

Накануне Губерниев отреагировал на предложение Вяльбе запретить российским лыжникам пользоваться социальными сетями во время соревнований, сказав, что запретить стоит самого президента ФЛГР. Ранее Вяльбе призвала Губерниева «не переходить границу» и перестать оценивать выступление лыжников. В ответ Дмитрий заявил, что мнение Елены его не интересует.

«Мне кажется, что логический конец этой истории уже, в общем-то, поставлен. Ведь Губерниев сказал, что я ему не интересна. Я не хочу пиарить его какими-то своими высказываниями и что-то говорить о нём. А он пусть говорит всё, что хочет. Но если он так внимательно относится к спорту, то пусть послушает стенограмму последнего заседания Госсовета по спорту, где президент сказал, что спорт – это не какая-то «развлекушка». Если Дмитрий готов опровергнуть слова Владимира Владимировича, то тогда я буду на его стороне. Сейчас я имею полное право принимать те решения, которые считаю нужными. Но обсуждать его, честно, как-то не хотелось бы. Это лишний пиар для Губерниева, у которого, по-моему, голову снесло. Так много говорить о нём, на мой взгляд, это лишнее. От этого у него и появилась звёздная болезнь. И он не понимает, что реальный спорт – это не шоу.



На наш конфликт с Губерниевым никто из спортсменов или тренеров внимания вообще не обращал. Им вообще фиолетово, кто и что там говорит. И во время чемпионата мира они приходили к нему в комментаторскую кабину, но никто ничего не обсуждал. Мы не бабы базарные и не на рынке. В целом у нас получился стабильный, очень хороший сезон как у мужчин, так и у женщин. Мы сделали огромный шаг вперёд», – цитирует Вяльбе Metaratings.

Губерниев — о Вяльбе: давайте запретим такого президента