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Орсер: Медведевой будет проще учить четверной тулуп и четверной сальхов

Орсер: Медведевой будет проще учить четверной тулуп и четверной сальхов
Другие / Фигурное катание

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал, какие прыжки будет учить российская фигуристка Евгения Медведева в следующем сезоне.

«При новой системе судейства тройной прыжок сопровождается большим риском. Если с него падаешь, то сразу же получаешь минус пять баллов. Но Евгении будет проще учить четверной тулуп и четверной сальхов. Сначала попробуем сальхов. Пока мы говорим о тренировках, речь не идёт об официальных стартах.

Главное, мы смогли преодолеть основной барьер — перейти на новую систему тренировок. Евгения — серьёзная спортсменка, однако в этом году у неё было несколько турниров, в которых она выступила не так, как хотела, поскольку до этого была такой себе машиной. Всегда считаю, что для спортсмена и тренера лучшая ситуация — когда роль тренера становится менее значимой. В таком случае спортсмен сам берёт ответственность за свою судьбу", — приводит слова Орсера Olympic Channel.

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