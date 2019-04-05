Французский лыжник Шанава перенёс вторую операцию на бедре

Представитель сборной Франции по лыжным гонкам Люка Шанава сообщил о проведении успешной операции на бедре. По словам спортсмена, хирургическое вмешательство стало для него уже вторым.



«Вторая операция на бедре подошла к концу! Впереди – восстановление», – так Шанава подписал фотографию, опубликованную в своём «твиттере».

В общем зачёте Кубка мира сезона-2018/19 24-летний лыжник расположился на 22-й строчке. В спринтерском зачёте Люка стал шестым. Шанава – участник Олимпийских игр в Пхенчхане-2018.