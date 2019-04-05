Российский фристайлист Новицкий стал лучшим в могуле на ЧМ среди юниоров

Российский фристайлист Никита Новицкий завоевал золотую медаль в могуле на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия). Серебряным призёром стал японец Масахиро Кимото, бронзовым — финн Аксели Ахвенайнен.

В соревнованиях женщин бронзу взяла россиянка Виктория Лазаренко. Первенствовала американка Сабрина Касс, серебро у японки Хинако Томитаки.

Фристайл. Чемпионат мира среди юниоров. Кьеза-ин-Вальмаленко, Италия

Могул. Мужчины

1. Никита Новицкий (Россия) – 77,37.

2. Масахиро Кимото (Япония) – 68,00.

3. Аксели Ахвенайнен (Финляндия) – 66,31…

7. Михаил Алейников (Россия) – 47,49…

24. Максим Кудрявцев (Россия) – 32,06…

29. Дмитрий Колесников (Россия) – 18,36.

Женщины

1. Сабрина Касс (США) – 73,31.

2. Хинако Томитаки (Япония) – 71,61.

3. Виктория Лазаренко (Россия) – 67,75…

8. Анна Герасимова (Россия) – 65,33.

9. Аастасия Смирнова (Россия) – 64,10.