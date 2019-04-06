Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Чемпион ОИ Дементьев выиграл Югорский лыжный марафон, Легков — третий

Чемпион ОИ Дементьев выиграл Югорский лыжный марафон, Легков — третий
Другие / Лыжный спорт

Победителем Югорского лыжного марафона на дистанции 50 км стал олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев. Вторым стал Рауль Шакирзянов. Бронзовую медаль завоевал олимпийский чемпион Сочи Александр Легков.

Югорский марафон состоялся 6 апреля в Ханты-Мансийске. В программу соревнований были включены три дистанции свободным стилем: 5 км, 25 км и 50 км. На старт вышло рекордное число участников — около двух с половиной тысяч. В марафоне на 50 км приняли участие около тысячи желающих.

Суммарный призовой фонд марафона составил более 1,8 млн рублей. Победителю достанется 400 тыс. рублей. За второе и третье места выплатят по 300 тыс. и 100 тыс. соответственно.

Седьмой Югорский лыжный марафон стал финалом серии Международной федерации лыжного спорта (FIS) Worldloppet Cup.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент