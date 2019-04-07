Кюрё: нам не нужны больные норвежцы, они могут организовать Кубок астматиков!

Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюрё выразил недовольство высказываниями норвежской лыжницы Астрид Якобсен. Ранее она заявила, что Международная федерация лыжного спорта заставляет спортсменов участвовать в огромном количестве соревнований, а такие большие нагрузки приводят к проблемам со здоровьем и сказываются на увеличении числа диагностируемых случаев астмы.

«Это враньё и попытка оправдать себя. На самом деле нагрузка на дыхательную систему уменьшилась по сравнению с той, которая в лыжных гонках была раньше.

В 1970-х и 1980-х годах соревнований на Кубке мира было почти в два раза меньше, однако они были дольше и проходили в действительно сложных погодных условиях. В последние десять лет гонки практически никогда не проводили в сильный мороз. Раньше в скандинавских странах и в России соревнования могли проходить и при минус 15, и даже при минус 25. Конечно, для дыхательной системы это было очень сильным стрессом.

Аргументы Якобсен звучат абсолютно неубедительно. Надеюсь, кроме норвежских СМИ и норвежской общественности больше никто не поверит этому рассказу.

Миру лыжных гонок пойдёт на пользу, если ни один норвежский астматик не будет насильно участвовать в Кубке мира. В этом виде спорта не нужны больные норвежцы. Они могут организовать свой Кубок астматиков и выступать там с другими астматиками", — цитирует Кюрё Ilta-Sanomat.