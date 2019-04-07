Вылегжанин стал победителем марафона классическим стилем на ЧР по лыжным гонкам

На чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Архангельской области, завершился марафон на 50 км классическим стилем. Первое место занял Максим Вылегжанин. Вторым финишировал Илья Семиков. Третий результат показал Сергей Ардашев.



Лыжные гонки. Чемпионат России. Архангельская область

Мужчины. Марафон. 50 км, классический стиль



1. Максим Вылегжанин – 2:06.42,6

2. Илья Семиков – +11,3

3. Сергей Ардашев – +23,2

4. Константин Главатских – +25,8

5. Антон Тимашов – +26,0

6. Никита Ступак – +26,2

7. Ермил Вокуев – +47,4…

11. Андрей Парфенов – +1.11,2…

14. Дмитрий Япаров – +1.33,7

15. Артём Николаев – +1.43,9…

21. Андрей Фёллер – +5.42,1…

26. Александр Панжинский – +8.06,7…

29. Андрей Краснов – +10.34,7