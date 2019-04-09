Непряева — о ссоре с Йохауг: кинула ей под ноги палку и сказала пару ласковых

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российская лыжница Наталья Непряева рассказала о конфликте с норвежкой Терезе Йохауг, которая подрезала её на этапе Кубка мира в Квебеке.

«Не пробовала ли поговорить с ней после гонки? Почему, пробовала. После финиша я подошла и кинула ей под ноги свою палку, а потом на чистом русском сказала ей пару ласковых и ушла. Понятно, что во мне говорили эмоции после финиша. Тереза потом несколько раз подходила, извинялась, утверждала, что ничего специально не делала. Я думала об этом и не могу сказать, специально это было или нет. Если специально, у меня нет слов, чтобы описать такую расчётливость. Но я склоняюсь к тому, что это было случайно. Ведь у нас была большая скорость, лыжня была нарезана на поворотах, был галимый лёд», — сказала Непряева в интервью проекту «На лыжи».

Непряева заняла второе место в общем зачёте Кубка мира, Йохауг стала третьей.