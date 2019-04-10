В Швеции и Норвегии обеспокоены частыми пищевыми расстройствами у юных лыжников

Недавние исследования в Норвегии показали, что у молодых лыжников участились проблемы с системой пищеварения. Теперь аналогичная ситуация вызвала обеспоконность в Швеции.



«Эта проблема никогда не стояла так остро, как сейчас. К сожалению, это происходит во многих видах спорта. Важно говорить о весе и здоровье с молодыми спортсменами.

Рекомендации о том, как следует решать проблемы при расстройствах системы пищеварения, разработаны в законодательстве. Однако они не распространяются на лыжные школы страны, где многие атлеты проводят большую часть своей повседневной жизни», — приводит слова шведского спортивного врача Осы Тела SVT.



Специалист также подчеркнула, что члены национальной команды поддерживают спортивные школы, которые обращаются за помощью.