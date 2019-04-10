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В Швеции и Норвегии обеспокоены частыми пищевыми расстройствами у юных лыжников

В Швеции и Норвегии обеспокоены частыми пищевыми расстройствами у юных лыжников
Другие / Лыжный спорт

Недавние исследования в Норвегии показали, что у молодых лыжников участились проблемы с системой пищеварения. Теперь аналогичная ситуация вызвала обеспоконность в Швеции.

«Эта проблема никогда не стояла так остро, как сейчас. К сожалению, это происходит во многих видах спорта. Важно говорить о весе и здоровье с молодыми спортсменами.

Рекомендации о том, как следует решать проблемы при расстройствах системы пищеварения, разработаны в законодательстве. Однако они не распространяются на лыжные школы страны, где многие атлеты проводят большую часть своей повседневной жизни», — приводит слова шведского спортивного врача Осы Тела SVT.

Специалист также подчеркнула, что члены национальной команды поддерживают спортивные школы, которые обращаются за помощью.

Источник: SVT Сообщить об ошибке
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