Большунов: основное завтра — это гонка, а афтерпати, может, вообще пропущу

Обладатель Кубка мира в зачёте дистанционных гонок в сезоне-2018/19 российский лыжник Александр Большунов прокомментировал участие в предстоящей 13 апреля прощальной гонке двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира норвежца Петтера Нортуга – Janteloppet. В необычной гонке на 30 км у лыжников будет возможность «срезать» дистанцию по горнолыжным спускам.



«Какой вижу завтрашний поединок с Нортугом? Главное, как можно дольше продержаться за Петтером. И нужно хорошо проехать все спуски с трамплинами. Ещё здесь есть Эмиль, Холунд — много за кем придётся завтра держаться. Основное — это именно гонка, а афтерпати для меня, возможно, вообще не будет», — приводит слова Большунова NRK.

Ранее также участвующий в Janteloppet олимпийский чемпион Легков рассказал, что гонку завершит традиционная вечеринка с алкоголем.