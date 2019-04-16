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Бородачёв и Никитина выиграли золото чемпионата России по фехтованию

Бородачёв и Никитина выиграли золото чемпионата России по фехтованию
Другие / Прочие виды спорта

Рапирист Антон Бородачёв и саблистка Ольга Никитина стали обладателями золотых наград в индивидуальных соревнованиях на чемпионате России по фехтованию.

Бородачёв в финале победил Тимура Сафина со счётом 15:8. Бронзовые медали у рапиристов достались Аскару Хамзину и Максиму Ловягину. Ольга Никитина в решающем бою одолела двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян — 15:9. Бронза — у Светланы Шевелёвой и Дины Галиакбаровой.

Чемпионат России по фехтованию проходит в Сочи на базе федерального центра «Юг спорт». Он стартовал 15 апреля и продлится до конца недели.

Фехтование. Чемпионат России
Мужчины. Индивидуальные соревнования. Финал
Антон Бородачёв — Тимур Сафин — 15:8

Женщины
Ольга Никитина — Яна Егорян — 15:9

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