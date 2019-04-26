Вяльбе: ничего, если спортсмены на 2 недели забудут про «Инстаграм» и «Фейсбук»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что на заседании президиума организации не обсуждался вопрос о запрете на использование спортсменами социальных сетей в период проведения соревнований.

«Этот вопрос не обсуждался, мы и раньше его не обсуждали. Я очень часто захожу в „Инстаграм“, специально проверяю, когда человек последний раз был в WhatsApp, это касается без исключения всех спортсменов. Если я понимаю, что человек, будучи участником чемпионата мира, за два часа до гонки был в WhatsApp, это наталкивает меня на определённые размышления. Тут я читаю СМИ и узнаю, что тренер, для меня великий тренер, Вольфганг Пихлер в сборной Швеции по биатлону во время чемпионата мира запретил общаться в соцсетях. Я считаю это абсолютно нормальным решением, поэтому предложила это как вариант.

Считаю, что тренеры меня в этом поддержат. Ничего страшного, если спортсмены на две недели забудут о своих страницах в «Инстаграме» и «Фейсбуке» и прочей белиберде и отдадутся тому, на чём они должны заострять внимание. Не нужно думать, что я монстр, который требует всё закрыть. Нет, не закрыть, я с ними общаюсь через тот же «Инстаграм», ставлю лайки, но есть время, когда можно улыбаться и расслабляться, а есть время, когда нужно сконцентрироваться на своём деле, за которое ты получаешь деньги, на результате, от которого ты должен кайфовать", — цитирует Вяльбе ТАСС.