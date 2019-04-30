Борзаковский: на Европейских играх в командном турнире, похоже, не выступим

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский заявил, что в настоящий момент допуск от IAAF на Европейские игры в Минске получили всего семеро спортсменов, поэтому участие в командном турнире находится под вопросом.



«В Минск поедут только спортсмены с допуском IAAF, а их, к сожалению, у нас не так много, как хотелось бы. По этой причине в командном турнире, скорее всего, выступить не сможем, но рассчитываем побороться за медали в индивидуальных видах и классических эстафетах», — приводит слова Борзаковского сайт ОКР.



В расширенный состав российской сборной вошли 30 спортсменов, но разрешение от международной федерации на сегодняшний день получили лишь семь человек. По регламенту Европейских игр команда по лёгкой атлетике должна состоять минимум из 15 спортсменов. Максимальная заявка — 21 человек.



«Будут ли учитываться результаты Европейских игр при формировании команды на Олимпийские игры—2020? Если ВФЛА восстановят в правах, то отбор будет проходить по старой схеме: в Токио отправятся победитель и серебряный призёр чемпионата России, выполнившие квалификационные нормативы, а также спортсмены, выбранные тренерским советом.



Если статус ВФЛА не изменится? В этом случае на Олимпийских играх, скорее всего, выступят спортсмены, получившие персональное разрешение от IAAF», — добавил Борзаковский.