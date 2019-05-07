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Большунов: отсутствие золота на ЧМ-2019 придаёт спортивной злости на новый сезон

Большунов: отсутствие золота на ЧМ-2019 придаёт спортивной злости на новый сезон
Другие / Лыжный спорт

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о задачах на сезон-2019/20, подготовку к которому группа Юрия Бородавко традиционно начнёт в Крыму 20 мая.

«Отсутствие золота на ЧМ-2019 и второе место по итогам Кубка мира-2018/19 придаёт ещё больше мотивации и спортивной злости на новый сезон. Но до нового сезона надо ещё дожить и пройти тяжёлый тренировочный процесс. Уверен, мы поработаем так же продуктивно, как в прошлом году», — приводят слова Большунова «Известия».

Подопечные Бородавко третий год подряд проведут втягивающий период подготовки к новому сезону в поселке Морское. Сбор в Крыму продлится 17 дней. Затем группа Бородавко отправится в Отепя (Эстония), где будет ещё две недели интенсивной работы. С 21 июня по 10 июля пройдёт первый горный сбор в Италии.

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