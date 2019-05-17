Олимпийский чемпион по вольной борьбе Рамонов проведёт мастер-классы в Якутии

Победитель Олимпийских игр 2016 года по вольной борьбе Сослан Рамонов примет участие в фестивале «Настроение», который проходит в якутских городах Айхал, Удачный, Мирный и Якутск.
Помимо Рамонова, десятки мастер-классов и встреч с юными борцами и школьниками проведут чемпион мира-2016, двукратный чемпион Европы Магомед Курбаналиев, чемпион мира-2014 Хетик Цаболов, победители Евроигр-2015 Александр Богомоев и Валерия Лазинская. В рамках мастер-классов также пройдут детские турниры по борьбе и конкурсы на лучший бросок. Помогать именитым борцам создавать «настроение» будет команда КВН «Борцы». Фестиваль продлится до 26 мая.
Борцы принимают участие в фестивале «Настроение» во второй раз. В мае 2018 года турне по Якутии совершили олимпийский чемпион Давит Чакветадзе, призёры Рио-2016 Аниуар Гедуев, Сергей Семёнов и Валерия Коблова, информирует сайт Федерации спортивной борьбы России.
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