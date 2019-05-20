Горшков: ФФККР не настаивала, чтобы Авербух ставил программу для Медведевой

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что организация не настаивала на том, чтобы известный хореограф Илья Авербух ставил новую короткую программу для двукратного призёра Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

В апреле Евгения рассказала, что в новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse.

«Нет, федерация не настаивала на том, чтобы Илья Авербух ставил программу для Евгении. Финансирование Медведевой со стороны федерации не изменится. Медведева остаётся членом сборной команды, значит, её финансирование останется на том же уровне, как для любого члена команды», – цитирует Горшкова «Спорт день за днём».