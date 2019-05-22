Трефилов: со сборной России мне пока работать запрещено
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, перенёсший операцию на сердце, пропустит сбор национальной команды в Новогорске по просьбе врачей.
«Как моё здоровье? Мы предполагаем, а Господь располагает. Я же никак не думал, что всё так резко свалится. Вот хожу по двору, лёгкие развиваю, как велят врачи. Но со сборной мне пока работать запрещено — мой кардиолог не разрешил. Так что пусть молодые берут инициативу в свои руки. Надеюсь вернуться в строй, как и говорил раньше, к середине лета», — приводит слова тренера «Команда России».
Сбор национальной сборной в Новогорске проходит перед двумя гостевыми товарищескими поединками, которые россиянки проведут с командой Нидерландов 31 мая и 1 июня в Алмере.
- 22 мая 2019
-
21:45
-
21:17
-
21:07
-
20:58
-
20:30
-
20:19
-
19:06
-
18:37
-
18:35
-
18:09
-
17:59
-
17:53
-
17:38
-
17:33
-
17:33
-
16:24
-
16:04
-
15:13
-
15:09
-
14:47
-
14:04
-
13:14
-
12:55
-
12:31
-
12:13
-
11:30
-
11:11
-
11:11
-
10:10
-
09:45
-
09:36
-
09:07
-
00:30
-
00:22
-
00:20
Партнерский контент