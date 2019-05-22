Трефилов: со сборной России мне пока работать запрещено

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, перенёсший операцию на сердце, пропустит сбор национальной команды в Новогорске по просьбе врачей.



«Как моё здоровье? Мы предполагаем, а Господь располагает. Я же никак не думал, что всё так резко свалится. Вот хожу по двору, лёгкие развиваю, как велят врачи. Но со сборной мне пока работать запрещено — мой кардиолог не разрешил. Так что пусть молодые берут инициативу в свои руки. Надеюсь вернуться в строй, как и говорил раньше, к середине лета», — приводит слова тренера «Команда России».



Сбор национальной сборной в Новогорске проходит перед двумя гостевыми товарищескими поединками, которые россиянки проведут с командой Нидерландов 31 мая и 1 июня в Алмере.