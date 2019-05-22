Чемпионат России — 2020 по фигурному катанию состоится в Красноярске

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), который состоялся 22 мая в Москве, рассмотрел состав кандидатов в сборные команды страны в сезоне-2019/20, а также календарь и положение о всероссийских соревнованиях в новом сезоне, сообщает пресс-служба ФФККР.
Также стало известно, что контрольные прокаты сборной России пройдут 7-8 сентября на Малой спортивной арене Лужников. Чемпионат России — 2020 состоится в Красноярске 24-29 декабря 2019 года. Первенство России среди юниоров примет Саранск 4-8 февраля.
В следующем сезоне в России состоятся два международных турнира. 11-14 сентября в Челябинске стартует 4-й этап юниорской серии Гран-при. Традиционный российский 5-й этап Гран-при «Кубок Ростелеком» пройдёт в Москве 15-17 ноября.
- 22 мая 2019
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