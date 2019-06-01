Мужская сборная России по горнолыжному спорту начала тренировки в Новогорске

Федерация горнолыжного спорта России сообщила, что мужская национальная команда приступила к занятиям на тренировочном сборе в Новогорске, он продлится до 11 июня.
«С сегодняшнего дня и до 11 июня в подмосковном Новогорске под руководством тренера по физподготовке Само Фурлана работают Александр Хорошилов, Александр Андриенко, Никита Алехин, Семен Ефимов, Григорий Гусев, Павел Трихичев и Иван Кузнецов. Затем в этом же составе, за исключением Павла Трихичева, команда переедет в Кисловодск, где продолжит физподготовку на местной тренировочной базе «Юг-Спорт» с 19 по 29 июня.
Женская команда начнет июньский сбор чуть позже. С 4 июня по 14 июня в Сочи на базе «Юг-Спорт» физподготовкой будут заниматься Анастасия Горностаева, Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова, Александра Прокопьева и Анастасия Силантьева. Работать со спортсменками будет тренер Алексей Горлачев.
В середине июня спортсменки вернутся на снег: с 15 по 27 июня они проведут еще один сбор в Терсколе (Приэльбрусье). К уже упомянутым горнолыжницам на втором июньском сборе присоединится спортсменка юниорского состава Полина Мельникова», — сообщает официальный сайт федерации.
Мужской и женский юниорские составы будут проводитьочередные сборы в Терсколе с 15 июня по 1 июля.
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