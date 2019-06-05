Норвежский лыжник — о новом формате «Тур де Ски»: это полный провал

Трёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Сьюр Рёте выразил мнение по поводу изменения формата многодневки «Тур де Ски», где вместо финальной гонки преследования в гору Альпе де Чермис будет проводиться масс-старт.

«Я против проведения масс-старта в последний день „Тур де Ски“. Первый лыжник, который покоряет вершину, должен быть победителем. Теперь человек, финишировавший 23-м, может выиграть общий зачёт. С моей точки зрения, это полный провал.

Я этого не понимаю. Не потому, что теперь стану выступать хуже. Мне кажется, зрителям следить за гонкой станет сложнее. Раньше не так много внимания уделялось тем, кто был силён на равнине. Теперь же за ними будут следить больше, чем за лучшими лыжниками, которые покоряют гору», — цитирует Рёте Dagbladet.