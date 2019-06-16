Клебо — об отказе подписывать контракт с федерацией: все вопросы к моему отцу

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал затянувшиеся переговоры с национальной федерацией лыжных видов спорта об условиях контракта на следующий сезон.



«Я играю с норвежской федерацией лыжных видов спорта? Да меня даже не было на встречах с ними. Все вопросы на этот счёт задавайте моему отцу», — приводит слова норвежца VG.



Отец Йоханнеса Клебо является менеджером спортсмена и занимается переговорами по новому контракту, желая добиться для сына наилучших условий. «Мы в процессе обсуждения. Абсолютно уверен, что мы должны прийти к единому мнению. Мы заигрываем, а федерация защищается? Не стану это комментировать», — сказал отец спортсмена.



Напомним, срок подписания соглашения истёк ещё 10 июня.

Клебо отказался подписывать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии