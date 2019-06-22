Аксёнова и Старцев – чемпионы Европейских игр в Минске в спортивной акробатике

Россияне Виктория Аксёнова и Кирилл Старцев одержали победу в соревнованиях смешанных пар в динамических упражнениях по спортивной акробатике на II Европейских играх в Минске (Белоруссия).



Дуэт из России получил за своё выступление 29,060 балла. Серебряные медали завоевали представители Азербайджана Абдулла Аль-Машайхи/Рухидиль Гурбанлы (28,830). Третье место заняли хозяева соревнований белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник (28,810).



Эта золотая медаль стала для сборной России третьей первый в соревновательный день II Европейских игр в Минске. В настоящий момент российская команда лидирует в общем зачёте соревнований. Ранее два золото национальной команды принесли стрелки. Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов заняли первое место в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. Юлия Каримова и Сергей Каменский первенствовали в стрельбе из пневматической винтовки.

