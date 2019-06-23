Белорукова: я была в отличной форме перед ЧМ, но мы с тренером допустили ошибку

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) по лыжным гонкам россиянка Юлия Белорукова рассказала о причинах неудачного выступления на чемпионате мира нынешнего года, а также поделилась видео спарринга с Евгением Беловым.



«Был февраль этого года. На видео я бросила вызов Евгению Белову, но, как видите, с достоинством проиграла. Я была в превосходной форме, до чемпионата мира оставалась буквально пара недель. Глядя на мою форму, мы с Маркусом даже не заикались о том, что все идёт как надо. Боялись сглазить, наверное.



Но пришёл чемпионат мира и расставил всё по своим местам. Уже позднее мы поняли, в чем была наша маленькая ошибка (наша общая, с тренером, мы нашли эту ошибку вместе). Спорт очень непредсказуем. Но ведь этим и привлекает. Сейчас я невероятно благодарна судьбе за тот урок, что был на чемпионате мира», — написала спортсменка в «Инстаграме».

Единственной наградой Белоруковой на чемпионате мира 2019 года в Зеефельде (Австрия) стала бронзовая медаль в эстафетной гонке.