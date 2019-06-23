Российский стрелок Черноусов обошёл украинца Омельчука в борьбе за золото ЕИ

В Минске (Беларусь) стартовал второй соревновательный день II Европейских игр. Россиянин Артём Черноусов одержал победу в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Он показал результат 241,4 очка, являющийся рекордом Европейских игр.



Второе место занял представитель Украины Олег Омельчук, совсем немного уступив победителю (239,6). Бронзовая медаль досталась стрелку из Латвии Лаурису Страутманису (219,3).



Для Черноусова эта победа стала уже второй на текущих играх. Ранее он первенствовал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте вместе с Виталиной Бацарашкиной.



Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачёте. В активе россиян 10 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые награды. II Европейские игры завершатся 30 июня.