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Дзюдоист Тасоев уступил грузину Тушишвили золото ЕИ-2019 в супертяжёлом весе

Дзюдоист Тасоев уступил грузину Тушишвили золото ЕИ-2019 в супертяжёлом весе
Другие / Европейские игры 2019 0

Российский дзюдоист Инал Тасоев не сумел подняться на высшую ступень пьедестала почёта вторых Европейских игр в Минске в весовой категории свыше 100 кг. В финальной схватке супертяжеловесов Тасоев вёл в счёте, но его сопернику Гураму Тушишвили из Грузии удалось провести приём, обеспечивший чистую победу. Бронзовыми призёрами стали австриец Штефан Хегий и представитель Нидерландов Хенк Грол.

Бронзовым призёром Европейских игр в весовой категории свыше 78 кг среди женщин стала россиянка Ксения Чибисова. В поединке за третье место Чибисова одержала победу над португальской спортсменкой Рошель Нуньеш. Соперница россиянки получила три шидо за пассивность, после чего схватка была остановлена.

Чибисова ещё в четвертьфинале уступила будущей чемпионке Марине Слуцкой из Беларуси и продвигалась к бронзе через утешительные поединки.

Европейские игры-2019. Мужчины. Свыше 100 кг
24 июня 2019 года, понедельник. 18:06 МСК
1
Гурам Тушишвили
Грузия
2
Инал Тасоев
Россия
3
Штефан Хегий
Австрия
3
Хенк Грол
Нидерланды
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