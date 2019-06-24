Дзюдоист Тасоев уступил грузину Тушишвили золото ЕИ-2019 в супертяжёлом весе

Российский дзюдоист Инал Тасоев не сумел подняться на высшую ступень пьедестала почёта вторых Европейских игр в Минске в весовой категории свыше 100 кг. В финальной схватке супертяжеловесов Тасоев вёл в счёте, но его сопернику Гураму Тушишвили из Грузии удалось провести приём, обеспечивший чистую победу. Бронзовыми призёрами стали австриец Штефан Хегий и представитель Нидерландов Хенк Грол.

Бронзовым призёром Европейских игр в весовой категории свыше 78 кг среди женщин стала россиянка Ксения Чибисова. В поединке за третье место Чибисова одержала победу над португальской спортсменкой Рошель Нуньеш. Соперница россиянки получила три шидо за пассивность, после чего схватка была остановлена.

Чибисова ещё в четвертьфинале уступила будущей чемпионке Марине Слуцкой из Беларуси и продвигалась к бронзе через утешительные поединки.