Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Воллмер завершает карьеру
Пятикратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира по плаванию, 31-летняя американка Дана Воллмер, объявила, что завершит карьеру после чемпионата США на этой неделе.
«Жизнь слились воедино, и этот опыт обогатил меня тем, что я ценю каждый день. Но сейчас другие области моей жизни требуют от меня времени и внимания. На этой неделе я покидаю элитное плавание. Национальный чемпионат 2019 года будет моим последним соревнованием. Я не прощаюсь с мечтой. У меня достаточно амбиций, чтобы начать новый путь. Хотя, конечно же, грустно, что эта глава моей жизни подходит к концу. Я прожила её своим сердцем», — приводит слова Воллмер Reuters.
Свои золотые олимпийские медали Воллмер завоевала на Играх 2004, 2012 и 2016 годов.
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