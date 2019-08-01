Британец Масгрэйв выиграл масс-старт на фестивале Blink, Устюгов — 12-й

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв выиграл масс-старт классическим стилем на 60 км в рамках фестиваля Blink в Санднесе (Норвегия). Лучшим из россиян стал Артём Мальцев, финишировавший 11-м. Следом за ним завершил дистанцию долгое время лидировавший Сергей Устюгов.

Лыжероллеры. Фестиваль Blink-2019. Санднес, Норвегия

Мужчины. Масс-старт. 60 км, классический стиль

1. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 2:17.11,7

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 0,3

3. Мортен Эйде Педерсен (Норвегия) – 0,6…

11. Артём Мальцев (Россия) – 5,4

12. Сергей Устюгов (Россия) – 8,5…

23. Иван Кириллов (Россия) – 1.02,8

24. Илья Порошкин (Россия) – 1.29,5…

34. Глеб Ретивых (Россия) – 4.30,5…

37. Евгений Белов (Россия) – 5.27,3

38. Александр Панжинский (Россия) – 5.57,8.