Британец Масгрэйв выиграл масс-старт на фестивале Blink, Устюгов — 12-й
Британский лыжник Эндрю Масгрэйв выиграл масс-старт классическим стилем на 60 км в рамках фестиваля Blink в Санднесе (Норвегия). Лучшим из россиян стал Артём Мальцев, финишировавший 11-м. Следом за ним завершил дистанцию долгое время лидировавший Сергей Устюгов.
Лыжероллеры. Фестиваль Blink-2019. Санднес, Норвегия
Мужчины. Масс-старт. 60 км, классический стиль
1. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 2:17.11,7
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 0,3
3. Мортен Эйде Педерсен (Норвегия) – 0,6…
11. Артём Мальцев (Россия) – 5,4
12. Сергей Устюгов (Россия) – 8,5…
23. Иван Кириллов (Россия) – 1.02,8
24. Илья Порошкин (Россия) – 1.29,5…
34. Глеб Ретивых (Россия) – 4.30,5…
37. Евгений Белов (Россия) – 5.27,3
38. Александр Панжинский (Россия) – 5.57,8.
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