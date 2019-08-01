Крюгер: Устюгов станет опасным зимой

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер остался в недоумении относительно тактики россиянина Сергея Устюгова в масс-старте классическим стилем на 60 км в рамках фестиваля Blink в Санднесе. Крюгер стал вторым, а Устюгов, долгое время лидировавший, 12-м с отставанием на 8,5 секунды.

«Устюгов показал, что у него есть силы и скорость. Но он использовал их довольно рано. Я не совсем понимаю, о чём он думает. Но, может быть, ему стоит посчитать это тренировкой и проанализировать, прежде чем продолжать.

Когда он был на 20-30 метров впереди нас, мы контролировали его, но он всё-таки шёл вперёд и не сдался… Он, возможно, мог бы вмешаться в распределение призовых мест на финише, если бы действовал немного хитрее. По крайней мере, у него достаточно сил, он учится правильно распоряжаться ими и станет опасным зимой», — приводит слова Крюгера NRK.