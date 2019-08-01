Крюгер: Устюгов станет опасным зимой

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер остался в недоумении относительно тактики россиянина Сергея Устюгова в масс-старте классическим стилем на 60 км в рамках фестиваля Blink в Санднесе. Крюгер стал вторым, а Устюгов, долгое время лидировавший, 12-м с отставанием на 8,5 секунды.
«Устюгов показал, что у него есть силы и скорость. Но он использовал их довольно рано. Я не совсем понимаю, о чём он думает. Но, может быть, ему стоит посчитать это тренировкой и проанализировать, прежде чем продолжать.
Когда он был на 20-30 метров впереди нас, мы контролировали его, но он всё-таки шёл вперёд и не сдался… Он, возможно, мог бы вмешаться в распределение призовых мест на финише, если бы действовал немного хитрее. По крайней мере, у него достаточно сил, он учится правильно распоряжаться ими и станет опасным зимой», — приводит слова Крюгера NRK.
- 1 августа 2019
-
00:56
-
00:39
- 31 июля 2019
-
23:56
-
22:58
-
22:10
-
21:55
-
21:28
-
21:03
-
19:35
-
19:09
-
19:00
-
18:51
-
17:53
-
17:09
-
16:53
-
15:38
-
15:21
-
15:08
-
14:07
-
13:37
-
12:43
-
11:52
-
11:39
-
10:08
-
09:31
-
09:11
- 30 июля 2019
-
23:58
-
22:36
-
22:23
-
21:11
-
20:40
-
19:44
-
17:45
-
17:35
-
17:17