Норвежка Фоссесхолм выиграла масс-старт на фестивале Blink, Седова — вторая

18-летняя норвежка Хелене Марие Фоссесхолм одержала победу в масс-старте свободным стилем на лыжероллерном фестивале Blink. Менее секунды на финише уступила лидеру россиянка Анастасия Седова. Замкнула тройку призёров норвежка Майкен Касперсен Фалла.

В топ-10 вошли россиянки Алиса Жамбалова и Анна Нечаевская, занявшие 8-е и 9-е места соответственно.

Лыжероллеры. Фестиваль Blink-2019. Санднес, Норвегия

Женщины. Масс-старт. 10 км, свободный стиль

1. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 20.56,1.

2. Анастасия Седова (Норвегия) – отставание 0,7.

3. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – +1,3…

8. Алиса Жамбалова (Россия) – +6,0.

9. Анна Нечаевская (Россия) – +7,5.

19. Яна Кирпиченко (Россия) – +1.06,9.