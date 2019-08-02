Норвежка Фоссесхолм выиграла масс-старт на фестивале Blink, Седова — вторая
18-летняя норвежка Хелене Марие Фоссесхолм одержала победу в масс-старте свободным стилем на лыжероллерном фестивале Blink. Менее секунды на финише уступила лидеру россиянка Анастасия Седова. Замкнула тройку призёров норвежка Майкен Касперсен Фалла.
В топ-10 вошли россиянки Алиса Жамбалова и Анна Нечаевская, занявшие 8-е и 9-е места соответственно.
Лыжероллеры. Фестиваль Blink-2019. Санднес, Норвегия
Женщины. Масс-старт. 10 км, свободный стиль
1. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 20.56,1.
2. Анастасия Седова (Норвегия) – отставание 0,7.
3. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – +1,3…
8. Алиса Жамбалова (Россия) – +6,0.
9. Анна Нечаевская (Россия) – +7,5.
19. Яна Кирпиченко (Россия) – +1.06,9.
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