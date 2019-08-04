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Лыжник Устюгов стал третьим в спринте на международном фестивале Blink

Лыжник Устюгов стал третьим в спринте на международном фестивале Blink
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринте на международном фестивале Blink, который проходит в Норвегии.

На финише россиянин уступил итальянцу Федерико Пеллегрино и британцу Джеймсу Клагнету, которые заняли первое и второе место соответственно.

У женщин победу праздновала словенка Анамария Лампич, опередившая норвежку Майкен Касперсен Фаллу и соотечественницу Катю Виснар.

Россияне Ирина Коваленко, Глеб Ретивых и Андрей Краснов выбыли из борьбы в четвертьфинале.

Лыжероллеры. Международный фестиваль Blink. Санднес, Норвегия
Спринт. Мужчины

1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 3.14,8
2. Джеймс Клагнет (Великобритания) — отставание 0,2
3. Сергей Устюгов (Россия) — +1,5
4. Люка Шанава (Франция) — +1,6
5. Теодор Петерсон (Швеция) — +3,2
6. Йоран Тефре (Норвегия) — +59,3

Женщины

1. Анамария Лампич (Словения) — 3.33,6
2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +0,3
3. Катя Виснар (Словения) — +0,9
4. Кристине Ставас Скистад (Норвегия) — +1,5
5. Хелен Мар Фоссесхольм (Норвегия) — +3,7
6. Хедда Амундсен (Норвегия) — +8,0

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