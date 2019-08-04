Лыжник Устюгов стал третьим в спринте на международном фестивале Blink

Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринте на международном фестивале Blink, который проходит в Норвегии.

На финише россиянин уступил итальянцу Федерико Пеллегрино и британцу Джеймсу Клагнету, которые заняли первое и второе место соответственно.

У женщин победу праздновала словенка Анамария Лампич, опередившая норвежку Майкен Касперсен Фаллу и соотечественницу Катю Виснар.

Россияне Ирина Коваленко, Глеб Ретивых и Андрей Краснов выбыли из борьбы в четвертьфинале.

Лыжероллеры. Международный фестиваль Blink. Санднес, Норвегия

Спринт. Мужчины

1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 3.14,8

2. Джеймс Клагнет (Великобритания) — отставание 0,2

3. Сергей Устюгов (Россия) — +1,5

4. Люка Шанава (Франция) — +1,6

5. Теодор Петерсон (Швеция) — +3,2

6. Йоран Тефре (Норвегия) — +59,3

Женщины

1. Анамария Лампич (Словения) — 3.33,6

2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +0,3

3. Катя Виснар (Словения) — +0,9

4. Кристине Ставас Скистад (Норвегия) — +1,5

5. Хелен Мар Фоссесхольм (Норвегия) — +3,7

6. Хедда Амундсен (Норвегия) — +8,0