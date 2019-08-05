Участница Паралимпиады-2018 Фёдорова дисквалифицирована на 4 года за допинг

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал на четыре года российскую лыжницу Надежду Фёдорову за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба МПК.

В допинг-пробе спортсменки, взятой во внесоревновательный период в октябре 2018 года, найден метаболит оксандролона (анаболический стероид). Фёдорова лишена права участвовать в соревнованиях в течение четырёх лет — с 8 июля 2019 года по 7 июля 2023 года. Все её результаты с 26 октября 2018 года будут аннулированы.

Фёдорова была допущена для участия в Играх 2018 года в Пхёнчхане в качестве нейтральной паралимпийской спортсменки, сдав два отрицательных допинг-теста за полгода до соревнований.

На Паралимпиаде-2018 Фёдорова выступила в шести видах соревнований по сидячему биатлону и лыжным гонкам. Её лучшим результатом стало четвёртое место в лыжной гонке на 5 км.