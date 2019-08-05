В Швеции разработали метод тестирования на кровяной допинг

Шведский профессор Кристер Малм, разработавший метод выявления спортсменов, применяющих кровяной допинг, рассказал о своём изобретении.

В настоящее время установить использование переливания собственной крови с целью улучшения результатов можно, только контролируя паспорт крови атлета. Однако пребывание на высоте или болезнь влияют на общую картину и делают метод недостоверным. В итоге применять кровяной допинг можно практически безнаказанно, с чем и был связан скандал на чемпионате мира—2019 по лыжным видам спорта в Зеефельде.

«Сейчас мы проводим тестирование вместе с лабораториями в Худдинге и Осло. Мы уже близки к завершающей стадии. Весной был сделан шаг от передовой исследовательской концепции к фактическому выпуску проекта на рынок. Когда мы закончим, потребуется некоторое время, пока Всемирное антидопинговое агентство введёт его в действие.

Скандал во время ЧМ-2019 стал ещё одним доказательством того, что можно использовать кровяной допинг и не быть пойманным. Мы знали это довольно давно. Работа над нашим проектом началась 13 лет назад», – приводит слова Малма Expressen.