«Летающий лыжник» Климов вышел на 3-е место в общем зачёте летнего Гран-при

Словенец Тими Зайц одержал победу на этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Куршавеле (Франция). Зайц совершил прыжки на 131,5 и 133,5 метра. Россиянин Евгений Климов, дважды улетев на 132 метра, стал пятым. Ещё один россиянин Михаил Назаров с прыжками на 127,5 и 123,5 м – 19-й.
Зайц вышел в лидеры общего зачёта. Климов поднялся на третью позицию.
Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Летнего Гран-при. Куршавель, Франция
Мужчины. Трамплин HS135
1. Тими Зайц (Словения) – 277,6.
2. Роберт Йоханссон (Норвегия) – 273,1.
3. Наоки Накамура (Япония) – 269,5…
5. Евгений Климов (Россия) – 267,4…
19. Михаил Назаров (Россия) – 240,5.
Общий зачёт
1. Тими Зайц (Словения) – 200.
2. Карл Гайгер (Германия) – 172.
3. Евгений Климов (Россия) – 105…
27. Михаил Назаров (Россия) – 34.
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