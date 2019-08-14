Олимпийский чемпион Клебо попробовал себя в роли футболиста «Русенборга»

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханесс Хёсфлот Клебо посетил матч норвежского футбольного клуба «Русенборг». В один из моментов он вышел на поле и забил пенальти, фото и видео эпизода он опубликовал в «Инстаграме».



«Должна ли зима быть такой же хорошей, как этот пенальти? «Русенборг» подписал новичка?» — пошутил Клебо под роликом.

Видео доступно на странице Йоханесса Клебо в «Инстаграме».



Йоханесс Хёсфлот Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года. Он также является трёхкратным чемпионом мира по лыжным гонкам 2019 года, обладателем Кубка мира сезонов-2017/18 и 2018/19, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/19, а также трёхкратным чемпионом мира среди юниоров.