«Кристалл» досрочно занял первое место в регулярном ЧР по пляжному футболу

В Саратове продолжается третий этап чемпионата России по пляжному футболу. По итогам матчей 13-го тура Суперлиги санкт-петербургский «Кристалл», одержавший 12 побед в 13 играх, гарантировал себе первое место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата. В 13-м туре «Кристалл» победил «Крылья Советов» со счётом 5:2.

Московский «Спартак» переиграл саратовскую «Дельту» со счётом 4:2. Красно-белые одержали десятую победу и обеспечили себе второе место в «регулярке».

«Сити» победил подмосковный ЭЛМОНТ со счётом 8:5 и вышел в Суперфинале чемпионата России. За титул чемпиона России продолжат борьбу «Кристалл», «Спартак», «Крылья Советов», «Дельта», «Локомотив» и «Сити».



Пляжный футбол. Чемпионат России. 13-й тур. Саратов

«Крылья Советов» (Самара) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1).

«Дельта» (Саратов) – «Спартак» (Москва) – 2:4 (0:0, 1:3, 1:1).

«Элмонт» (Королёв) — «Сити» (Санкт-Петербург) — 5:8 (2:4, 2:3, 1:1).

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 10:4 (3:1, 4:2, 3:1).