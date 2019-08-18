Определён состав групп в Суперфинале ЧР по пляжному футболу
В Саратове сыграны заключительные матчи регулярного чемпионата России по пляжному футболу. Они принесли следующие результаты:
ЦСКА (Москва) — «Элмонт» (Королёв) — 3:4.
«Сити» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 5:4.
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 4:3 д.в.
«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Дельта» (Саратов) – 4:3.
По итогам 14 туров регулярного чемпионата был сформирован состав участников Суперфинала, а также состав групп на первом этапе решающего раунда. В группе А сыграют «Кристалл», «Крылья Советов» и «Сити». В группе Б выступят «Спартак», «Локомотив» и «Дельта». По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.
Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу пройдёт в Самаре с 28 августа по 1 сентября.
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