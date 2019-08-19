11-кратная чемпионка мира из Канады провалила тест на допинг

Одиннадцатикратная чемпионка мира, канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант временно отстранена от соревнований, сообщает Inside the Games. 27-летняя гребчиха провалила внесоревновательный допинг-тест накануне стартующего 21 августа в Венгрии спринтерского чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ.
Венсан-Лапуант считалась одним из главных фаворитов соревнований, ведь в её активе 6 золотых медалей в каноэ-одиночке на дистанции 200 м, четыре титула в каноэ-двойке на 500 м и победа на ЧМ-2018 на стайерской дистанции 5000 м. Канадская спортсменка не сможет участвовать в соревнованиях до окончания расследования.
Сама Венсан-Лапуант была в ужасе от того, что провалила тест, она заявила, что умышленно не принимала никаких запрещённых веществ. Канадская федерация поможет спортсменке выяснить, каким образом запрещённое вещество попало в её организм.
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