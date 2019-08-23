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Большунов выиграл марафон на норвежском фестивале Toppidrettsveka 2019

Большунов выиграл марафон на норвежском фестивале Toppidrettsveka 2019
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем марафона классическим стилем на 47 км. Гонка проходила в Норвегии на фестивале Toppidrettsveka 2019. Ещё одним представителем России, участвовавшим в марафоне, стал Алексей Червоткин — он занял седьмое место. Всего в соревнованиях приняли участие 19 лыжников.

Норвегия. Toppidrettsveka 2019. Марафон, 47 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1.46.21,6
2. Эндрю Масгрейв (Великобритания) +0.3
3. Иво Нисканен (Финляндия) +0.4

7. Алексей Червоткин (Россия) + 9.8

Напомним, в начале августа Александр Большунов выиграл гонку на 20 км на чемпионате мира по лыжероллерам.

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