Большунов выиграл марафон на норвежском фестивале Toppidrettsveka 2019

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем марафона классическим стилем на 47 км. Гонка проходила в Норвегии на фестивале Toppidrettsveka 2019. Ещё одним представителем России, участвовавшим в марафоне, стал Алексей Червоткин — он занял седьмое место. Всего в соревнованиях приняли участие 19 лыжников.



Норвегия. Toppidrettsveka 2019. Марафон, 47 км



1. Александр Большунов (Россия) — 1.46.21,6

2. Эндрю Масгрейв (Великобритания) +0.3

3. Иво Нисканен (Финляндия) +0.4

…

7. Алексей Червоткин (Россия) + 9.8

Напомним, в начале августа Александр Большунов выиграл гонку на 20 км на чемпионате мира по лыжероллерам.