Эстберг — об инциденте с Йохауг: было бы глупо поступить иначе

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг прокомментировала критику в свой адрес в связи с тем, что она якобы намеренно пропустила соотечественницу, Терезе Йохауг, на финише гонки преследования на финале Кубка мира в Квебеке. Гонку выиграла шведка Стина Нильссон, Йохауг стала второй, Эстберг — третьей.



Такой результат позволил Йохауг занять третье место в общем зачёте Кубка мира, обойдя финку Кристу Пярмякоски. Эстберг стала первой в общем зачёте.

«Накануне гонки мы обсуждали разные сценарии и тактику. Было бы глупо поступить иначе. Я боролась за жёлтую майку. Мы знали, что у Терезе есть шансы на третье место.

Когда ребята делают подобное, все их расхваливают. Нам же нужно молчать. Это несправедливо. Нас просят чаще применять тактику, но в 98% процентах случаев мы просто срываемся и бежим. Не думаю, что в будущем тактики в женских гонках станет больше", — цитирует Эстберг Dagbladet.