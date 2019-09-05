Эстберг — об инциденте с Йохауг: было бы глупо поступить иначе

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг прокомментировала критику в свой адрес в связи с тем, что она якобы намеренно пропустила соотечественницу, Терезе Йохауг, на финише гонки преследования на финале Кубка мира в Квебеке. Гонку выиграла шведка Стина Нильссон, Йохауг стала второй, Эстберг — третьей.
Такой результат позволил Йохауг занять третье место в общем зачёте Кубка мира, обойдя финку Кристу Пярмякоски. Эстберг стала первой в общем зачёте.
«Накануне гонки мы обсуждали разные сценарии и тактику. Было бы глупо поступить иначе. Я боролась за жёлтую майку. Мы знали, что у Терезе есть шансы на третье место.
Когда ребята делают подобное, все их расхваливают. Нам же нужно молчать. Это несправедливо. Нас просят чаще применять тактику, но в 98% процентах случаев мы просто срываемся и бежим. Не думаю, что в будущем тактики в женских гонках станет больше", — цитирует Эстберг Dagbladet.
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