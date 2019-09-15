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Чемпион мира лыжник Пеллегрино: календарь ЧМ – худший в истории. Хочу перемен

Чемпион мира лыжник Пеллегрино: календарь ЧМ – худший в истории. Хочу перемен
Другие / Лыжный спорт 0

Серебряный призёр Олимпийских игр-2018, чемпион мира-2017 итальянец Федерико Пеллегрино подверг критике Международную федерацию лыжного спорта (FIS) после опубликования календаря нового сезона Кубка и чемпионата мира.

«Календарь чемпионата мира следующего сезона – худший в истории. Участвовать во всех гонках можно, но тогда не будешь готов на 100 процентов. Легко заболеть, когда много путешествуешь. Более 50 гонок — не самое лучшее решение.

В следующем сезоне будет ещё больше забегов, а их и раньше было слишком много. FIS знает, что мы хотим перемен. Спортсмены не могут состязаться в своей лучшей форме на всех соревнованиях, когда так много гонок. Мы должны создать хорошее шоу для телевидения, но с таким календарём не всегда получится выходить на старт», — приводит слова Пеллегрино VG.

Источник: VG

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