Международный совет регби признал ошибку судьи не в пользу России на Кубке мира

Международный совет регби признал ошибку судьи матча Кубка мира Япония — Россия в пользу азиатской команды. Об этом сообщает Sky Sports.



Напомним, россияне уступили сборной Японии со счётом 10:30. В одном из эпизодов игры Джейми Мур, выступающий за сборную Японии, нарушил правила на россиянине Василии Дорофееве. Ни арбитр, ни его ассистент нарушения в этом эпизоде не углядели. В Международном совете регби заявили, что арбитр должен был как минимум наказать Мура жёлтой карточкой (удаление игрока на 10 минут).



Во втором туре группового этапа Кубка мира российские регбисты встретятся со сборной Самоа. Япония сыграет с командой Ирландии. Помимо этих четырёх сборных в группе А выступает команда Шотландии.